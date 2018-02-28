СМИ рассказали о бизнесе Порошенко в России

СМИ рассказали о «тайных активах» президента Украины Петра Порошенко в России. Политик владел не только кондитерской фабрикой Roshen, но и другими предприятиями.

Украинский лидер, в частности, владел предприятием по производству крахмала, которое располагается в Липецкой области, и компанией, занимающейся выращиванием и продажей зерна, сообщил «1+1».

По данным телеканала, предприятия не были проданы, а юридические лица, владевшие ими, по-прежнему существуют.

Известно, что только в 2015 году российский бизнес Петра Порошенко принес ему $700 тыс.

Между тем в администрации украинского президента опровергают данную информацию, утверждая, что Порошенко не ведет бизнес в России.

Добавим, что АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» является единственным российским активом кондитерской корпорации Roshen Петра Порошено. В январе 2016 года президент Украины сообщил о подписании договора о передаче принадлежащих ему акций компании в управление независимому трастовому фонду. До окончания президентских полномочий он уже не сможет влиять на бизнес.