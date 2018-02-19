Глава Roshen заявил о готовности «сгноить» фабрику в России

Гендиректор принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что не готов продать активы компании в Липецке дешевле $200 млн и предпочитает, чтобы эти активы «сгнили».

Об этом он сообщил в интервью изданию «Лига.бизнес».

«Сейчас, я думаю, они ничего не стоят. $200 млн мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам», — заявил Москалевский.

На уточняющий вопрос журналиста о том, предпочитает ли он, чтобы активы компании в Липецке сгнили по принципу «так не доставайся же ты никому» гендиректор компании ответил: «Да», передает RNS.

В начале февраля стало известно, что Roshen требует в суде запретить торговой сети «Ашан» использование упаковки для торта, похожей на упаковку «Киевского торта», который выпускает украинская компания, поскольку покупатель может перепутать их.

АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» является единственным российским активом кондитерской корпорации Roshen Петра Порошено с 2001 года. Также в состав компании входят подразделения на Украине, в Литве, Венгрии, Казахстане и Китае.

В январе 2016 Порошенко сообщил о подписании договора о передаче принадлежащих ему акций Roshen в управление независимому трастовому фонду из-за чего до окончания президентских полномочий он уже не сможет влиять на бизнес.