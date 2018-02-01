Roshen подала иск к «Ашану» с требованием запретить название «Киевский торт»

Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая украинскому лидеру Петру Порошенко, требует в суде запретить торговой сети «Ашан» использование упаковки для торта, похожей на упаковку «Киевского торта», который выпускает Roshen, поскольку покупатель может перепутать их.

Кроме того, как говорится в едином реестре решений Хозяйственного суда Киева, компания Порошенко обратилась в инстанцию с иском о нарушении гипермаркетом «Ашан» права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой «Киевский торт» и «Торт «Киевский» и требует наложить запрет на использование этих названий. Рассмотрение дела назначено на 5 февраля этого года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что иностранцы отказываются покупать компанию Roshen из-за страновых рисков.