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Roshen подала иск к «Ашану» с требованием запретить название «Киевский торт»

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Фото: Global Look Press/Olga Sokolova
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Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая украинскому лидеру Петру Порошенко, требует в суде запретить торговой сети «Ашан» использование упаковки для торта, похожей на упаковку «Киевского торта», который выпускает Roshen, поскольку покупатель может перепутать их.  

Кроме того, как говорится в едином реестре решений Хозяйственного суда Киева, компания Порошенко обратилась в инстанцию с иском о нарушении гипермаркетом «Ашан» права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой «Киевский торт» и «Торт «Киевский» и требует наложить запрет на использование этих названий. Рассмотрение дела назначено на 5 февраля этого года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что иностранцы отказываются покупать компанию Roshen из-за страновых рисков.

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