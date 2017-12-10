Сторонники Саакашвили разбили магазин Roshen у стен его тюрьмы

Сторонники Михаила Саакашвили разбили окна в кондитерском магазине компании Roshen в центре Киева. Магазин расположен рядом с СИЗО, в котором содержится задержанный политик.

Оконные стекла треснули, но не осыпались. Магазин был блокирован полицейскими, а его сотрудники заперлись в помещении и выключили свет.

Блокированных в магазине покупателей выпустили через некоторое время. Сторонники Саакашвили принялись забрасывать магазин снежками, сообщает «РИА Новости».

Корпорация Roshen фактически принадлежит Петру Порошенко, хотя на время исполнения президентских обязанностей он передал управление инвестиционному фонду Ротшильдов. Корпорация выпускает более 300 наименований кондитерской продукции, общий объем производства в год может достигать 450 тыс. т, годовая выручка — до $0,5 млрд.

Как сообщал iz.ru, в Киеве 10 декабря проходит марш сторонников Михаила Саакашвили. Часть из них пришла к зданию СИЗО, где содержится политик.

Украинские власти обвиняют его в «попытке свержения конституционного строя». Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки.