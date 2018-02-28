Порошенко заявил об отсутствии улучшений в жизни украинцев

Президент Украины Петр Порошенко признал, что жизнь украинских граждан не улучшилась в результате реформ, проводимых по требованию Евросоюза. Такое заявление украинский лидер сделал на пресс-конференции в Киеве.

Порошенко также подчеркнул, что темпы восстановления экономики в стране «очень медленные» и он как глава государства этим недоволен, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По итогам 2017 года Украина вошла в тройку стран-должников МВФ наряду с Грецией и Португалией. Общая сумма задолженности Украины пере Международным валютным фондом составляет $11,93 млрд. Общий госдолг страны уже превысил 2 трлн гривен.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Порошенко отложил решение о повторном выдвижении в президенты.