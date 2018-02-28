Прямой эфир

Две активистки Femen задержаны перед пресс-конференцией Порошенко

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Pavlo Bagmut
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевские правоохранители задержали двух активисток скандального движения Femen перед пресс-конференцией президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщили украинские СМИ.

Девушек задержали у здания «Художественного арсенала» днем 28 февраля до начала встречи Порошенко со СМИ. Именно там, впервые практически за 12 месяцев, проходит пресс-конференция украинского лидера. Тема его встречи с представителями СМИ звучит как «Вызовы-2018».

По данным местных изданий, активисток было двое. Первая была задержана сотрудниками полиции рядом с Киево-Печерской лаврой, а вторая – в ресторане на улице Лаврской. После задержания обеих девушек доставили в Печерский районный отдел полиции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Последняя пресс-конференция президента Украины прошла в середине мая 2017 года в честь Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Порошенко извинился за раздевавших журналисток в суде Киева силовиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинцы раскритиковали Порошенко за хвастовство американскими благами
СМИ рассказали о бизнесе Порошенко в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017