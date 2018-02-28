Две активистки Femen задержаны перед пресс-конференцией Порошенко

Киевские правоохранители задержали двух активисток скандального движения Femen перед пресс-конференцией президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщили украинские СМИ.

Девушек задержали у здания «Художественного арсенала» днем 28 февраля до начала встречи Порошенко со СМИ. Именно там, впервые практически за 12 месяцев, проходит пресс-конференция украинского лидера. Тема его встречи с представителями СМИ звучит как «Вызовы-2018».

По данным местных изданий, активисток было двое. Первая была задержана сотрудниками полиции рядом с Киево-Печерской лаврой, а вторая – в ресторане на улице Лаврской. После задержания обеих девушек доставили в Печерский районный отдел полиции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Последняя пресс-конференция президента Украины прошла в середине мая 2017 года в честь Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Порошенко извинился за раздевавших журналисток в суде Киева силовиков.