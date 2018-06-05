Порошенко ополчился на российские СМИ и неверно процитировал Путина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские СМИ распространяют фейковые новости, однако не смог привести каких-то конкретных доказательств этому.

«Это — фейковые новости, распространяемые Россией. Она вкладывает сотни миллионов долларов в RT и Sputnik — российские инструменты, использующиеся для оказания влияния в демократических странах», — сказал Порошенко в интервью испанской газете El Pais.

Он пояснил, что весь мир является «испытательным полигоном» для политики «фейковых» новостей России. По мнению политика, российские СМИ оказывали влияние во время выборов США, в ходе референдума по Brexit и во время кризиса в Каталонии.

Также Порошенко некорректно процитировал президента РФ Владимира Путина, который якобы сказал, что главной трагедией XX века стала не Вторая мировая война, не холокост, а развал СССР.

Однако Путин никогда так не говорил. В 2005 году он охарактеризовал развал СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого столетия, отмечает «РИА Новости».

Позднее ему задавали вопрос о его оценке распада Советского Союза, но без упоминания о том, считает ли он его величайшей трагедией столетия. Президент РФ ответил, что это была катастрофа, так как «25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей», были остановлены целые отрасли экономики, фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия».

Порошенко не в первый раз позволяет себе нападки на российские СМИ. По его указу, 29 мая украинские провайдеры приступили к блокировке доступа к ресурсам «РИА Новости» и «РИА Новости Украина». В Киеве объяснили такие действия тем, что якобы раскрыли деятельность подконтрольной России сети медиаструктур, которые использовались для ведения «гибридной информационной войны против Украины»