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В раде назвали причину возможного дефолта на Украине

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Украину ждет дефолт, если народные депутаты не проголосуют за закон о создании антикоррупционного суда, заявила второй вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид в кулуарах парламента.

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«Ситуация очень критичная. Если не будет принят закон об антикоррупционном суде или если закон примут, но в нем не будет гарантий его независимости, то наши международные партнеры не предоставят нам финансовой помощи», — приводит ее слова телеканал NewsOne.

Сыроид уточнила, что украинские власти недосчитаются 200 млрд гривен (474 млрд рублей), а это пятая часть бюджета страны. 

Международный валютный фонд (МВФ) и Украина реализуют четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF с 2015 года.

Всего в рамках программы Киев рассчитывает получить около $17 млрд взамен проведения реформ. Среди требований МВФ — повышение цен на газ для населения и принятие закона об антикоррупционном суде.

По прогнозам президента Украины Петра Порошенко, создание такого суда может завершиться уже в первой половине текущего года.

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