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Гройсман пригрозил уйти в отставку

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Фото: РИА Новости
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку, если Верховная рада не примет закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

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«Если этот суд (антикоррупционный. — Ред.), справедливый, независимый, не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины», — сказал Гройсман на брифинге в понедельник, 4 июня. 

Как уточняет «РИА Новости», данный законопроект был принят Верховной радой в первом чтении. 

В мае украинский лидер Петр Порошенко заявил, что процесс создания антикоррупционного суда на Украине может завершиться уже в первой половине 2018 года, что откроет путь очередному траншу Международного валютного фонда (МВФ). 

Всего в рамках программы Киев рассчитывает получить около $17 млрд взамен проведения реформ. Еще одним требованием МВФ является повышение цен на газ для населения.

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