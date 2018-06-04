Гройсман пригрозил уйти в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку, если Верховная рада не примет закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

«Если этот суд (антикоррупционный. — Ред.), справедливый, независимый, не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины», — сказал Гройсман на брифинге в понедельник, 4 июня.

Как уточняет «РИА Новости», данный законопроект был принят Верховной радой в первом чтении.

В мае украинский лидер Петр Порошенко заявил, что процесс создания антикоррупционного суда на Украине может завершиться уже в первой половине 2018 года, что откроет путь очередному траншу Международного валютного фонда (МВФ).

Всего в рамках программы Киев рассчитывает получить около $17 млрд взамен проведения реформ. Еще одним требованием МВФ является повышение цен на газ для населения.