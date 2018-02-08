Украина обозначила сроки создания антикоррупционного суда

Верховная рада Украины может до апреля принять закон о создании в стране Высшего антикоррупционного суда, сообщил украинский премьер Владимир Гройсман.

«Хочу подтвердить поддержку быстрого создания антикоррупционного суда. Я считаю, что есть все шансы завершить все процедуры по голосованию в парламенте включительно с мартом месяцем», — приводит его слова «РИА Новости».

Политик пояснил, что это непростая задача, однако правительство готово оказывать всяческую поддержку в этом вопросе.

Законопроект антикоррупционного суда внес на рассмотрение президент Украины Петр Порошенко. Акт предусматривает отдельные гарантии безопасности для судей, а также прозрачность их набора на должности.

Принятие закона является одним из требований для предоставления Киеву очередного кредита от МВФ.

По мнению эксперта, в случае если Порошенко не успеет создать антикоррупционный суд, на Украине может произойти новый майдан.