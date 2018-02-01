Прямой эфир

МВФ назвал условия возобновления поддержки Украины

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для того чтобы снова рассчитывать на поддержку со стороны Международного валютного фонда (МВФ), Украина должна принять закон об Антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночному уровню, заявил глава представительства МВФ в стране Йоста Люнгман.

«Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели — надеемся на скорое их выполнение», — приводит его слова «Интерфакс».

Киев, по словам Люнгмана, должен также заниматься удержанием инфляции, а также сохранить политику гибкого курса. Представитель МВФ при этом положительно отозвался о повышении ставки Нацбанком Украины.

25 января Нацбанк Украины поднял учетную ставку до 16% годовых. Ранее портал iz.ru сообщал, что МВФ недодал Украине примерно $8 млрд.

Напомним, долг Национального банка Украины (НБУ) и Минфина Украины перед МВФ составляет более $12 млрд. Ранее украинский Нацбанк заявил, что Киев уже в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с МВФ, если не получит очередной транш от фонда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава МВФ призвала Порошенко ускорить экономические реформы на Украине
Минфин Украины опроверг обсуждение программы сотрудничества с МВФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017