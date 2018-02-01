МВФ назвал условия возобновления поддержки Украины

Для того чтобы снова рассчитывать на поддержку со стороны Международного валютного фонда (МВФ), Украина должна принять закон об Антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночному уровню, заявил глава представительства МВФ в стране Йоста Люнгман.

«Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели — надеемся на скорое их выполнение», — приводит его слова «Интерфакс».

Киев, по словам Люнгмана, должен также заниматься удержанием инфляции, а также сохранить политику гибкого курса. Представитель МВФ при этом положительно отозвался о повышении ставки Нацбанком Украины.

25 января Нацбанк Украины поднял учетную ставку до 16% годовых. Ранее портал iz.ru сообщал, что МВФ недодал Украине примерно $8 млрд.

Напомним, долг Национального банка Украины (НБУ) и Минфина Украины перед МВФ составляет более $12 млрд. Ранее украинский Нацбанк заявил, что Киев уже в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с МВФ, если не получит очередной транш от фонда.