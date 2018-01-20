Минфин Украины опроверг обсуждение программы сотрудничества с МВФ

Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что вопрос новой программы сотрудничества с МВФ пока не обсуждался. Он объяснил это тем, что Киеву необходимо выполнить условия нынешней программы, которая заканчивается в начале 2019 года.

Как сообщает украинская пресса, глава финансового ведомства республики обратил внимание на то, что новая программа сотрудничества на данный момент не имеет смысла, поскольку необходимо реализовать пункты нынешнего меморандума этой программы.

«Только после ее выполнения мы можем думать о следующих шагах в сотрудничестве с фондом», — подчеркнул Данилюк.

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти США оплатят часть новой военной помощи Украине, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», подтвердили в Госдепартаменте США.