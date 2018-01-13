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Американский эксперт не исключил новый майдан на Украине

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Старший научный сотрудник исследовательского центра Atlantic Council в Вашингтоне Дайан Фрэнсис считает, что на Украине в текущем году может произойти новый майдан. Эксперт отмечает, что это может случиться, если президент Украины Петр Порошенко не выполнит обещаний, данных ранее по борьбе с коррупцией.

«У Порошенко заканчивается время», — сказала эксперт, сообщает «РИА Новости». Она отметила, что антикоррупционный суд должен начать работу для вынесения решения по меньшей мере по трем громким делам. «Другие реформы должны быть завершены в начале этого года», — пишет Фрэнсис в статье на сайте Atlantic Council. Если преобразования не будут внедрены, Украину ожидает уличный протест, который получит «массовую международную поддержку».

«И с их военным оплотом против России украинцы, наконец, могут получить шанс свергнуть свои одиозные элиты», — указывает эксперт.

Ранее сообщалось, что победительница международного музыкального конкурса «Евровидение-2004», украинская певица Руслана рассказала, что многие участники майдана страдали от вирусов, а активистов поили отравленной водой. 

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