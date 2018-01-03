Савченко пригрозила киевским чиновникам «расплатой кровью»

Депутат Верховной рады Украины заявила, что чиновникам, получившим власть в стране «на крови», следует нести за свои действия ответственность.

«Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью», - заявила нардеп в эфире телеканала NewsOne.

По словам Савченко, она надеется на это, поскольку, по ее словам, «это справедливо».

Депутат полагает, что все те, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки, чтобы пришедшие на смену чиновники не могли чувствовать себя безнаказанными.

Ранее, говоря о своем видении событий 2013–2014 годов на Украине, Савченко заявила, что в стране после «евромайдана», который она назвала «революцией достоинства», произошла смена верхушки власти, но сама система при этом осталась неизменной.