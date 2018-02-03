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Богатых иностранцев заставят объяснить роскошную жизнь в Лондоне

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Богатым иностранцам, проживающим в Великобритании, предстоит объяснить свой роскошный уклад жизни в рамках новых правил борьбы с организованной преступностью, которые вступили в силу на прошлой неделе. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на главу министерства безопасности Великобритании Бена Уоллеса.

Предполагается, что надзорные органы будут замораживать подозрительные активы более 50 тыс. фунтов стерлингов ($70 тыс.) до тех пор, пока их владельцы должным образом не объяснят происхождение денежных средств.

Проверки затронут инвесторов из России, Китая и стран Ближнего Востока, вложивших миллиарды фунтов недвижимость в Лондоне, добавляется в материале.

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