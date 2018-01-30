В британской палате лордов высказались за расширение диалога с Россией

В верхней палате британского парламента — палате лордов — прошли дебаты, посвященные сотрудничеству с Россией. Ряд участников слушаний высказались за расширение диалога Лондона и Москвы.

«Наши двусторонние отношения продолжают оставаться в тупике, а сотрудничество и диалог стали их заложниками», — заявил в ходе дебатов Джон Десмонд Андерсон, виконт Уэверли.

«Экономическое сотрудничество может заново задать направление любым отношениям», — отметил он. Лорд считает также перспективными взаимодействие с Русской православной церковью и сотрудничество в Арктике.

«Я хочу увидеть улучшение отношений между Великобританией и Россией. Конечно, у нас есть разногласия, но в интересах народа Соединенного Королевства и России работать вместе и более тесно», — добавил, в свою очередь, Джон Тейлор, лорд Килклуни.

За совместную работу Лондона и Москвы по установлению мира в Сирии высказалась баронесса Кэролин Кокс, передает ТАСС.

Как писал iz.ru, британская разведка «пришла в ярость» после заявления министра обороны страны Гэвина Уильямсона о «планах Москвы разрушить жизненно важную инфраструктуру Британии, что убьет тысячи людей».