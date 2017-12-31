СМИ узнали о планах Лондона разработать доктрину сдерживания кибератак

Власти Великобритании примут участие в разработке доктрины сдерживания кибератак по аналогии с доктринами сдерживания времен холодной войны. Об этом пишет издание Sunday Times со ссылкой на замминистра внутренних дел страны Бена Уоллеса.

По данным газеты, в совместной доктрине с западными союзниками Лондон собирается провозгласить, что кибератака одного из союзников является нападением на всех.

«Действия имеют последствия. Нам нужно четко дать понять Северной Корее, которая участвовала в совершении киберпреступлений, и России, которая противодействует национальным интересам Великобритании, что такие вещи не могут оставаться безнаказанными», — приводит ТАСС комментарий замминистра.

В декабря британское руководство обвинила КНДР в кибератаке с использованием вируса-вымогателя WannaCry, который атаковал около 45 тыс. компьютеров с операционной системой Windows в 74 странах.

29 декабря главы СБУ Василий Грицак заявил о наличии якобы российского следа в хакерских атаках на правительственные системы страны осенью 2017 года.