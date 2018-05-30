Очередь в кандидаты

«Оппозиционный блок» выберет кандидата в президенты Украины осенью — с началом политического сезона. Сейчас на рассмотрении партии находятся трое претендентов: лидер оппозиционеров Юрий Бойко, депутат Верховной рады (ВР) Александр Вилкул и один из богатейших людей Украины, депутат ВР, член украинской делегации в ПАСЕ Вадим Новинский. Об этом «Известиям» рассказали два собеседника в оппозиционной партии. Информацию подтвердил и депутат рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий.

Выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года, и уже сейчас партии и отдельные политики начинают заявлять о своих амбициях. Учитывая крайне низкий рейтинг действующей власти – у президента Петра Порошенко он колеблется от 8% до 15%, у населения, как недавно отметил в беседе с «Известиями» экс-премьер страны Николай Азаров, есть запрос на альтернативу. «Оппозиционный блок», активно критиковавший официальный Киев последние четыре года, также намерен включиться в борьбу за президентское кресло.

До сих пор партия не объявляла имя «своего кандидата», но, как заверил «Известия» один из источников в «Оппозиционном блоке», сейчас идут внутрипартийные дискуссии относительно того, кто из «политического актива» может бросить вызов действующему руководству Украины. Другой собеседник пояснил, что список кандидатов «в целом сократился до трех человек» и сейчас в нем фигурируют Юрий Бойко, Вадим Новинский и Александр Вилкул.

— Не исключаю, что к осени, когда этот вопрос будет решаться окончательно, появится и еще какая-то кандидатура. Однако пока эта тройка выглядит наиболее предпочтительно, — подчеркнул источник в партии.

Информацию о трех «главных кандидатах» подтвердил и депутат ВР от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий. По его словам, оппозиционерам небезразлично, как пройдут выборы, и они готовы к законной борьбе за власть.

— «Оппозиционный блок», конечно, уже думал над кандидатурами. Ключевые претенденты на сегодняшний день — это Бойко, Новинский и Вилкул. В любом случае окончательное решение будет приниматься после внутрипартийных праймериз. Осенью, когда начнется новый политический сезон, появится больше определенности, — заявил «Известиям» Евгений Балицкий.

В настоящее время самый высокий рейтинг из «оппозиционеров» у Юрия Бойко (в районе 10%), но внутри партии у различных групп интересов существуют разногласия по поводу «единого кандидата», сказал «Известиям» украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, для партии было бы выгоднее всего в последний момент назвать имя кандидата, у которого будет наиболее прочное положение на электоральном рынке, а до этого идти группой.

— Если бы они договорились с партией Вадима Рабиновича и Евгения Мураева «За життя» и с какими-то другими политическими группами, выдвинув единого кандидата, то у них были бы приличные шансы попасть во второй тур. Для этого, скорее всего, будет достаточно набрать около 15%, — считает украинский эксперт.

Согласно последним опросам общественного мнения, среди потенциальных кандидатов из действующих украинских политиков лидерство принадлежит главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Ее показатели колеблются от 15 до 25%. Уровень поддержки президента Украины Петра Порошенко — 8–15%. Лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко поддерживают от 7 до 14% жителей страны.