Бывшие идут в президенты

Кандидатом в президенты от комитета спасения Украины, возглавляемого экс-премьером Николаем Азаровым, станет бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Об этом «Известиям» рассказал сам глава украинского кабинета времен президентства Виктора Януковича. Планы побороться за президентское кресло подтвердил и Владимир Олейник. Он пояснил, что по новому украинскому законодательству кандидату не нужны подписи, а лишь необходимо внести залог в 2,5 млн гривен. В Верховной раде (ВР) «Известиям» пояснили, что «у этой группы политиков» остался свой электорат на Украине, поэтому «собрать достойный процент они могут».

Принять участие в предстоящих 31 марта 2019 года выборах президента Украины намерены и временно покинувшие территорию страны политики. В комитете спасения Украины считают, что экс-депутат ВР Владимир Олейник может побороться за кресло главы государства. Как пояснил «Известиям» Николай Азаров, для поддержки кандидата от комитета на Украине будет собрана инициативная группа.

— Близится предвыборный период. Нам далеко не безразлично, как и в какой обстановке эти выборы пройдут. Мы выдвинули своего кандидата — Владимира Олейника, депутата многих созывов украинского парламента, человека на Украине известного. Необходимо изменить негативный политический курс нынешнего руководства, который вредит прежде всего нашему народу. Можно выдвинуть кандидата и за пределами Украины, но зарегистрировать, естественно, нельзя. Поэтому для помощи в прохождении регистрации в стране будет создана инициативная группа, — сказал «Известиям» экс-премьер.

По его мнению, бывший депутат сможет вернуться в страну ближе к старту избирательной кампании, поскольку уголовные дела, которые заведены против него, «абсолютно надуманные».

— Не думаю, что найдется хоть один судья, который примет решение о реализации этого уголовного процесса, учитывая известность Олейника на Украине. Сейчас нам нужна мощная народная поддержка, — отметил политик.

Сам Владимир Олейник подтвердил «Известиям», что собирается бросить вызов действующим киевским властям и вернуться в страну. Он заверил, что не боится уголовного преследования, а момент, когда возвращение станет возможным, уже близок.

— Мы пока работаем над самовыдвижением, но не исключаем, что на Украине возродится один из политических проектов, который затем примет участие и в парламентских выборах. По нынешнему законодательству самовыдвиженцу не нужны подписи, а достаточно залога в 2,5 млн гривен. Раньше подписи были нужны. Есть один нюанс: кандидатом может быть гражданин Украины, постоянно проживающий на ее территории в течение 10 лет. Но мы решаем эту проблему. Во-первых, официально я сейчас нахожусь в бессрочной командировке, пусть и вынужденно. А во-вторых, я юрист, и мы будем работать с судами, если кто-то попытается воспрепятствовать выдвижению, — сообщил экс-депутат ВР.

По его словам, в украинском обществе есть запрос «на иных кандидатов». Политик уверен, что гражданам страны нужны «обновленные политики», способные признать «ошибки прошлого» и представить работоспособную программу разрешения накопившихся проблем.

Кандидат от комитета спасения Украины вполне может составить конкуренцию другим желающим занять президентское кресло, считает депутат ВР от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий. По его мнению, попавшим в опалу политикам времен президента Виктора Януковича вряд ли удастся победить на выборах, но повлиять на окончательные расклады они вполне способны.

— У этой политической группы — Азарова и Олейника — сохранился свой электорат. Если Олейник выдвинется, то часть населения, не просто недовольная нынешним положением дел, а готовая конституционными путями решать накопившиеся проблемы, может его поддержать. Вряд ли на этом электорате можно побеждать, но достойный процент набрать можно. Кроме того, если им удастся зарегистрироваться, то это станет хорошей перспективой для создания новой политической партии. Не думаю, что могут возникнуть проблемы с организацией инициативной группы для выдвижения, — отметил в беседе с «Известиями» Евгений Балицкий.

Согласно последним опросам общественного мнения, среди потенциальных кандидатов из действующих украинских политиков лидерство принадлежит главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Ее показатели колеблются от 15 до 25%. У президента Украины Петра Порошенко уровень поддержки — 8–15%. Юрия Бойко — лидера «Оппозиционного блока» — поддерживают от 7 до 14%. Таким образом, никто из представителей нынешней украинской политической элиты не может похвастаться прочным положением на «электоральном рынке».