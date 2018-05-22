Трудности развода

Выход Украины из СНГ практически не повлияет на работу организации, чего нельзя сказать о самой Украине. Об этом «Известиям» заявил постоянный представитель РФ при содружестве Андрей Шведов. По его словам, решение Киева закрыть постпредство при СНГ «было предсказуемым», а смысл этого шага заключается в стремлении «полностью оторвать Украину от России». В Верховной раде «Известиям» заявили, что «развод» с Содружеством осложнит отношения страны со всеми членами организации.

Президент Украины Петр Порошенко 19 мая подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. По его словам, теперь Киев «двигается в Европу», а все соглашения, заключенные в рамках содружества, будут пересмотрены. Как отметил в беседе с «Известиями» Андрей Шведов, за четыре года саботирования Украиной работы СНГ объединение смогло адаптироваться к новым реалиям, поэтому демарш Киева никак не повлияет на функционирование содружества. Постпред РФ при СНГ напомнил, что процедура официального выхода займет как минимум 12 месяцев, а до тех пор Украина будет считаться участницей объединения.

— Решение о прекращении функционирования украинского постпредства при СНГ — а в его штате всего два дипломата — после последних заявлений Киева было вполне предсказуемым. В аппарате исполкома организации украинских чиновников нет. Украина просит более не приглашать ее на заседания высших уставных органов Содружества, но Киев уже с 2014 года и так манкирует этими мероприятиями. При этом возможность остаться в отдельных многосторонних соглашениях по линии Содружества — предмет отдельных переговоров с остальными десятью государствами — членами СНГ. Кому будет поручено заниматься выходом вместо сотрудников закрываемого постпредства — решать украинской стороне, — сказал «Известиям» Андрей Шведов.

Дипломат уверен, что решение Киева не будет способствовать успешной интеграции страны с западными институтами. При этом, исходя из сегодняшних реалий, «нет ничего принципиально невозможного в параллельном участии государства в различных интеграционных проектах», считает постпред РФ.

— «Разрыв» с СНГ Киев преподносит как единственно верный путь для собственной успешной интеграции с Западом. Однако возможность по-другому двигаться к данной цели, безусловно, всегда была и есть. Если задача действительно состояла в том, чтобы продвинуться к ЕС, то СНГ никак не мешало украинской стороне активно этим заниматься. Прежде всего — внутренними реформами, экономикой, той же борьбой с коррупцией, — подчеркнул Андрей Шведов. — Наоборот, ресурсы регионального сотрудничества усиливали бы внутренний потенциал стремящейся в Европу страны, тем более что речь идет о сложном и долгосрочном процессе. Однако эти соображения, вполне прагматичные, не имели, судя по всему, значения, а геополитический замысел стратегов украинских событий заключался в другом — полностью «оторвать» Украину от России и СНГ. Насколько реализованный ими сценарий ускорил развитие страны — судить украинским гражданам.

Между тем в Верховной раде отметили, что «единоличное президентское решение» осложнит отношения Киева не только с Россией, но и с другими странами организации.

— Оно приведет только к ухудшению экономических связей и усилит существующие сложности. А предпринимая такой шаг, мы начинаем конфликтовать со всеми странами СНГ. При этом украинцам обещают сближение с Западом, но кроме безвизового режима с ЕС, у нас ничего нет. Все понимают, что войти в ЕС Украине просто нереально. А значит, нужно развивать уже налаженные отношения, то есть с СНГ — сказала «Известиям» украинский депутат от «Оппозиционного блока» Татьяна Бахтеева.

Два других собеседника «Известий» в парламенте Украины, пожелавшие сохранить анонимность, заявили, что указ Петра Порошенко — «политический жест в преддверии президентских выборов». По их мнению, заявление о выходе из СНГ не случайно совпало со стартом предвыборной кампании.