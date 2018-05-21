Очередные действия Украины, направленные на ограничение своего участия в Содружестве Независимых Государств, вызывают как минимум удивление. Если исходить из того, что как раз Украина заинтересована в сохранении своего участия в сотнях документов, подписанных в рамках СНГ, ситуация с заморозкой вовсе становиться парадоксальной. Однако в современном информационном мире даже самую большую глупость можно выдать за гениальную комбинацию. Чем, собственно, и занимается Петр Порошенко, продолжая делать жизнь обычных граждан своей страны всё тяжелее.

На днях Порошенко сделал заявление, комплексно объясняющее его позицию относительно СНГ: «Моя миссия — сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи. Начиная с Беловежской Пущи Украина рассматривала СНГ как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по вине российской стороны не получилось, Москва стремилась превратить Содружество в обновленную империю, где бы все сверяли часы со Спасской башней Кремля».

В каких аспектах развития СНГ Порошенко усмотрел такие тенденции, сказать наверняка невозможно. Тем более что с момента возникновения Содружества особенно в России было множество критиков данной организации, как раз за ее слабую структурированность и отсутствие вертикальной интегрированности.

Напомним, что «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств» было подписано главами РСФСР, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 года. В 1993 году, 22 января, был принят Устав Содружества, основополагающий документ организации, который Украина отказалась ратифицировать в связи с тем, что в Уставе Россия провозглашалась как единственная правопреемница СССР. Отказ от ратификации Устава СНГ дал повод для манипуляций и различных толкований формата участия государства в Содружестве, в связи с чем для Украины был предложен вариант «ассоциированного членства», который позволял участвовать во всех совместных соглашениях и договорах.

Начиная с 2014 года, после государственного переворота в Киеве, Украина на официальном уровне фактически прекратила участие в работе Содружества Независимых Государств. А ряд представителей власти начали призывать к полному разрыву взаимоотношений по линии Украина–СНГ.

За эти четыре года Совет национальной безопасности и обороны Украины инициировал выход Украины из СНГ, в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о прекращении участия Украины в органах Содружества, МИД неоднократно заявлял о нецелесообразности участия страны в организации, однако реальных действий так и не последовало.

В настоящий момент риторика украинской власти относительно участия страны в СНГ несколько изменилась. С одной стороны, Украина вроде как и прекращает участие во всех мероприятиях Содружества. Но вот с другой — «теперь мы внимательно просмотрим все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам», отмечает Порошенко.

В то же время достаточно нагляден уровень аргументации стороны, выступающей за полное прекращение участия Украины в соглашениях в рамках СНГ. Так, одно из наиболее популярных социально-политических изданий Украины пишет: «Таким образом, отказываясь от членства в СНГ, Украина теряет разве что возможность построения «общей государственности» и «единого славянского мира» вместе с остальными государствами, поддерживающими действия РФ».

Может быть, конечно, на Украине кому-то и хотелось, чтобы ситуация выглядела таким образом, но всё немного сложнее.

За более чем 20-и летнее существование СНГ были подписаны сотни многосторонних документов по регулированию почти всех сфер жизнедеятельности государств и граждан. Прекращая свое участие во всех соглашениях, подписанных в рамках СНГ, Украина обрекла бы себя на необходимость переподписать все эти соглашения, но уже в формате двусторонних отношений со странами — участницами организации. Как мы понимаем, в нынешних условиях Украине понадобились бы десятилетия для реализации подобного проекта. А исходя из того что эти соглашения уже существуют и действуют, их денонсация выглядит подобием самоубийства.

Или еще один частный, но очень наглядный пример. Украина является одной из участниц в рамках СНГ Межгосударственной программы инновационного сотрудничества, программа рассчитана до 2020 года. По логике многих киевских политиков, государство должно и от этого отказаться, хотя совершенно очевидно, что это негативно скажется в первую очередь на самой Украине.

Предлагать денонсировать все соглашения, подписанные на площадках СНГ, в которых участвует Украина, может только тот, кто никогда не интересовался деятельностью Содружества. Ведь подобный шаг в первую очередь наносит ущерб как раз Киеву. И принимать такое решение станет либо некомпетентный человек, либо тот, кто сознательно пытается навредить стране.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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