Прямой эфир

Генерал СБУ оценил перспективы «возвращения» Донбасса и Крыма

0
Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина вряд ли вернет Донбасс и Крым в ближайшее время, что подтверждают данные об обстановке в регионах. Такое мнение высказал бывший руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк в эфире ObozTV.

Донбасс готовится к обороне
В преддверии ЧМ-2018 в регионе усилилась активность диверсионных групп ВСУ

Военный уточнил, что «ближайшее время» — это от 5 до 15 лет.

Он обратил внимание, что около 80% жителей Донбасса не хотят возвращения на Украину, многие получили российские паспорта.

Генерал добавил, что «в сторону России» смотрят и другие украинские территории. 

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Через месяц о своей независимости объявили Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР). Киев начал против этих регионов военную операцию, которая продолжается до сих пор.

В конце апреля 2018 года ее формат изменился с «антитеррористической» на «операцию объединенных сил» (ООС). Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских военных в урегулировании конфликта. 

В начале июня глава МВД Украины Арсен Аваков раскрыл план по «возвращению» Донбасса. По его словам, он будет включать в себя несколько компонентов, в числе которых коммуникационный и информационный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко отрицает существование минского процесса по Донбассу
Эксперт рассказал о планах Киева ввести силовиков в Одессу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017