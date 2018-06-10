Генерал СБУ оценил перспективы «возвращения» Донбасса и Крыма

Украина вряд ли вернет Донбасс и Крым в ближайшее время, что подтверждают данные об обстановке в регионах. Такое мнение высказал бывший руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк в эфире ObozTV.

Военный уточнил, что «ближайшее время» — это от 5 до 15 лет.

Он обратил внимание, что около 80% жителей Донбасса не хотят возвращения на Украину, многие получили российские паспорта.

Генерал добавил, что «в сторону России» смотрят и другие украинские территории.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Через месяц о своей независимости объявили Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР). Киев начал против этих регионов военную операцию, которая продолжается до сих пор.

В конце апреля 2018 года ее формат изменился с «антитеррористической» на «операцию объединенных сил» (ООС). Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских военных в урегулировании конфликта.

В начале июня глава МВД Украины Арсен Аваков раскрыл план по «возвращению» Донбасса. По его словам, он будет включать в себя несколько компонентов, в числе которых коммуникационный и информационный.