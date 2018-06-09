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Донбасс готовится к обороне

В преддверии ЧМ-2018 в регионе усилилась активность диверсионных групп ВСУ
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Фото:ТАСС/Спринчак Валентин
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Армия ДНР готова отразить возможное наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбасс. Об этом «Известиям» заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин. По его словам, в преддверии чемпионата мира по футболу в России на территории самопровозглашенных республик усилилась диверсионная активность со стороны Киева, которую, впрочем, местные спецслужбы успешно пресекают. 7 июня во время «прямой линии» президент РФ Владимир Путин, комментируя опасения жителей Донбасса, подчеркнул, что подобные попытки ВСУ могут иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом.

Эдуард Басурин, на которого несколько дней назад было предотвращено покушение, сообщил «Известиям», что в сейчас на территории ДНР действительно существуют повышенные риски масштабных провокаций с украинской стороны, в связи чем военные Донбасса находятся в полной боевой готовности.

— Перед стартом чемпионата мира возросла угроза активизации военных действий Украиной. Опасения по поводу возможного наступления ВСУ на Донбасс в преддверии и во время чемпионата мира связаны в том числе с тем, что подобное уже происходило в 2014 году, когда в Сочи проходили Олимпийские игры. Нам бы этого совершенно не хотелось, но если Киев начнет наступление, армия ДНР полностью готова отразить любые атаки, — сказал замкомандущего армией ДНР.

По его словам, с приближением ЧМ в Донбассе активизировалась деятельность диверсионных групп, которые уже начинают прибегать к террористическим методам. Он отметил, что предотвращенное покушение на него можно назвать скорее терактом, чем диверсией.

— Тем не менее, наши спецслужбы в полном объеме работают в контакте с МВД и армией. Мы прикладываем все усилия, чтобы полностью пресечь диверсионную активность украинской стороны, — заверил «Известия» Эдуард Басурин.

Подготовка к отражению возможной атаки ВСУ ведется и на основе разведданных, пояснил «Известиям» источник в военных кругах ДНР. Он также подтвердил готовность армии остановить вероятное наступление Украины.

На масштабное обострение обстановки в регионе Киев вряд ли решится, заявил «Известиям» депутат Верховной рады от оппозиционной партии «За жизнь» Евгений Мураев.

— Внимание всего мира приковано к событиям на востоке Украины. Европа не заинтересована в продолжении военных действий в Донбассе. Кроме того, появляется все больше разговоров об отмене антироссийских санкций, из-за которых экономика ЕС несет большие убытки. Думаю, киевская власть побоится провоцировать эскалацию конфликта, — считает украинский парламентарий.

Однако депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий считает, что официальный Киев вполне может попытаться испортить мировой праздник футбола, начиная с провокаций в Донбассе и заканчивая спланированными акциями украинских правых радикалов во время ЧМ-2018.

— Учитывая недавний инцидент с «убийством» журналиста Аркадия Бабченко, неизвестно, что еще могут придумать спецслужбы Украины, для того чтобы постараться в очередной раз очернить Россию, — заявил «Известиям» Евгений Балицкий.

7 июня во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным писатель Захар Прилепин высказал опасения, что Украина может начать масштабное наступление на самопровозглашенные республики во время проведения ЧМ-2018. Президент России выразил надежду, что до таких провокаций дело не дойдет, и отметил: если подобное всё же случится, это обернется тяжелыми последствиями для украинской государственности в целом. Российский лидер вновь подчеркнул: единственный способ урегулировать конфликт в Донбассе — двигаться по пути выполнения Минских соглашений.

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