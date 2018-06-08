Прямой эфир

Эксперт рассказал о планах Киева ввести силовиков в Одессу

0
Фото: ТАСС/Serg Glovny
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев просчитывает возможность силовой операции в Одессе, в том числе за счет размораживания конфликта в Приднестровье. Такое мнение высказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Украина отказала российскому культурному центру в безопасности
Угроза нападения радикалов на сотрудников РЦНК в Киеве сохраняется постоянно, сообщил глава украинского отделения Россотрудничества Константин Воробьев

По его словам, население Одессы очень недовольно политикой Киева, но при этом оно запугано обилием националистов, которых туда «завезли пачками». 

«Чем это кончится — неизвестно, но на всякий случай власти в Киеве уже придумывают комбинации силовых мер», — приводит его слова «РИА Новости»

Эксперт также обратил внимание, что Одесская область граничит с Приднестровьем. Он считает, что власти Украины реализуют операцию именно через размораживание приднестровского конфликта. 

Последнее время в Одессе участились нападения на радикалов. Так, 5 июня ранили ножом лидера местного «Автомайдана» Виталия Устименко, а в мае избили экс-главу одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Сергея Стерненко.

В связи с этим депутаты Верховной рады призвали созвать заседание СНБО по ситуации в Одессе. По словам депутата от партии «Батькивщина» Игоря Луценко, Киев теряет Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс.

Приднестровье, на территории которого живут русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, регион стал фактически неподконтрольной территорией.

В тот же год в Приднестровье ввели российских миротворцев, которые остановили бои между молдавской полицией и приднестровским ополчением. Сегодня они поддерживают мир в регионе вместе с «голубыми касками» Молдавии и Приднестровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт заявил о ведении Киевом кампании против мэра Одессы
В ООН перечислили виды пыток в украинских тюрьмах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017