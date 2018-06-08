Эксперт рассказал о планах Киева ввести силовиков в Одессу

Киев просчитывает возможность силовой операции в Одессе, в том числе за счет размораживания конфликта в Приднестровье. Такое мнение высказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, население Одессы очень недовольно политикой Киева, но при этом оно запугано обилием националистов, которых туда «завезли пачками».

«Чем это кончится — неизвестно, но на всякий случай власти в Киеве уже придумывают комбинации силовых мер», — приводит его слова «РИА Новости».

Эксперт также обратил внимание, что Одесская область граничит с Приднестровьем. Он считает, что власти Украины реализуют операцию именно через размораживание приднестровского конфликта.

Последнее время в Одессе участились нападения на радикалов. Так, 5 июня ранили ножом лидера местного «Автомайдана» Виталия Устименко, а в мае избили экс-главу одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Сергея Стерненко.

В связи с этим депутаты Верховной рады призвали созвать заседание СНБО по ситуации в Одессе. По словам депутата от партии «Батькивщина» Игоря Луценко, Киев теряет Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс.

Приднестровье, на территории которого живут русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, регион стал фактически неподконтрольной территорией.

В тот же год в Приднестровье ввели российских миротворцев, которые остановили бои между молдавской полицией и приднестровским ополчением. Сегодня они поддерживают мир в регионе вместе с «голубыми касками» Молдавии и Приднестровья.