Эксперт заявил о ведении Киевом кампании против мэра Одессы

Обращение депутатов Верховной рады к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александру Турчинову относительно потери Киевом контроля в Одессе является частью кампании против действующего мэра города Геннадия Труханова. Такое мнение высказал главный редактор одесского интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачев.

«Более того, я не уверен, что в этой истории нет финансовых подтекстов. Когда в Украине такие заявления происходят, зачастую это является признаком того, что кто-то заказал определенную «музыку», — цитирует Ткачева НСН.

Мэра Одессы задержали в феврале текущего года по подозрению в хищении бюджетных средств. Позже Труханова опустили под поручительство. В начале июня сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) допрашивает градоначальника. Ведомство утверждает, что у него достаточно доказательств для возбуждения в отношении чиновника уголовного дела.

По словам эксперта, так как нормальной социологии на Украине нет и никто ничего не исследует, невозможно сказать объективно, какие на самом деле настроения преобладают в городе.

«В реальности никто об этом ничего не знает», — заявил главный редактор.

Накануне депутат рады Игорь Луценко написал в Facebook о том, что украинские парламентарии обратились к секретарю СНБО Александру Турчинову с требованием незамедлительно предпринять меры в связи с потерей контроля в Одессе.