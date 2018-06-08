Политолог прокомментировал заявления о потере Киевом контроля над Одессой

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько прокомментировал заявления ряда украинских депутатов секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову о потере Киевом контроля над Одессой.

По мнению эксперта, на данный момент рано говорить о том, что над городом теряется контроль, хотя он исторически принадлежит к той области, которую можно было бы назвать Новороссией и ближе к России, пишет РЕН ТВ.

Во главе депутатов, которые обращались в Турчинову, Игорь Луценко. Политолог считает, что он может быть просто недоволен кем-то из тех, кто находится у власти в Одессе, и планирует под предлогом борьбы с пророссийскими интересами поставить на это место более лояльного человека или собственного родственника.

Также Безпалько напомнил, что на Украину постоянно оказывает давление Евросоюз. Он хочет, чтобы в стране была проведена досрочная приватизация государственных предприятий, в том числе земель и портовых объектов Одессы.