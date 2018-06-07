В раде заявили о потере Киевом контроля над Одессой

Депутаты Верховной рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александру Турчинову с требованием незамедлительно предпринять меры в связи с потерей контроля в Одессе. Об этом парламентарий Игорь Луценко написал в Facebook.

По словам депутата, в городе «террор» против антироссийских активистов приобретает «невиданные масштабы». Луценко считает, что власти Одессы помогают местным антиукраинским организациям и поддерживают пророссийские акции.

«Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс», — констатирует украинский парламентарий.

Луценко обратился к секретарю СНБО с просьбой инициировать заседание совета по ситуации в Одессе, поскольку утрата контроля над «третьим по величине, исторически украинским городом» несет угрозу национальным интересам страны.

Власти Украины в 2014 году начали военную операцию против заявивших о независимости после госпереворота в государстве самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Жертвами конфликта стали, в соответствии с последним данным ООН, более 10 тыс. человек, сообщает телеканал «Звезда».