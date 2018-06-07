Пожар на подстанции оставил без света один из районов Одессы

На подстанции в Одессе произошел пожар, который привел к отключению электричества в Суворовском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

ЧП произошло ночью 7 июня на электроподстанции (ПС 110/10) «Крымская». Из-за возгорания трансформаторного масла и самого трансформатора без электроэнергии остались 75% абонентов района.

Подстанция была полностью обесточена в ходе ликвидации возгорания в целях обеспечения безопасности. Отключенными оказались 123 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ Северного РЭС.

Ожидается, что электроснабжение будет возобновлено после окончания работ по ликвидации последствий ЧП. Электричество в домах жителей Суворовского района обещают подать к концу дня 7 июня, сообщает телеканал «360».

6 июня в Москве пожар произошел в здании, в котором находится Дом педагогической книги.