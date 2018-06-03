Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за отключения электричества

Аэропорт Гамбурга приостановил авиасообщение из-за отключения электроэнергии, сообщается на странице воздушной гавани в Twitter. При этом время возобновления работы аэровокзала не уточняется.

Update: Due to a power blackout our airport is currently closed. We are currently working on finding a solution. For information on your flight status, please contact your airline: https://t.co/HrX2YFdxJ5 pic.twitter.com/SEvBhkxv2O — Hamburg Airport (@HamburgAirport) June 3, 2018

По данным журнала Spiegel, утром 3 июня в аэропорту произошло короткое замыкание, которое привело к отключению энергии во всех терминалах. По соображениям безопасности руководство воздушной гавани решило эвакуировать большинство пассажиров.

Пользователи социальных сетей, которые оказались в аэропорту, отмечают, что несмотря на жару, руководство воздушной гавани или перевозчики не предоставили людям бесплатной питьевой воды. При этом из-за отсутствия электричества купить ее невозможно.

Аэропорт Гамбурга является пятым по величине в Германии. Его пассажирооборот составляет порядка 17 млн в человек в год.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер повредил кровлю пассажирского терминала самарского международного аэропорта Курумоч. Ее фрагменты упали на землю. В результате происшествия никто не пострадал.