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Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за отключения электричества

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Фото: TASS/Chris Emil Janssen
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Аэропорт Гамбурга приостановил авиасообщение из-за отключения электроэнергии, сообщается на странице воздушной гавани в Twitter. При этом время возобновления работы аэровокзала не уточняется.

По данным журнала Spiegel, утром 3 июня в аэропорту произошло короткое замыкание, которое привело к отключению энергии во всех терминалах. По соображениям безопасности руководство воздушной гавани решило эвакуировать большинство пассажиров.

Пользователи социальных сетей, которые оказались в аэропорту, отмечают, что несмотря на жару, руководство воздушной гавани или перевозчики не предоставили людям бесплатной питьевой воды. При этом из-за отсутствия электричества купить ее невозможно.

Аэропорт Гамбурга является пятым по величине в Германии. Его пассажирооборот составляет порядка 17 млн в человек в год.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер повредил кровлю пассажирского терминала самарского международного аэропорта Курумоч. Ее фрагменты упали на землю. В результате происшествия никто не пострадал.

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