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Реконструкция терминала F аэропорта Шереметьево начнется в 2021 году

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Шереметьево приступит к реконструкции международного терминала F в 2021 году, заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

Он отметил, что к этому времени уже будет построена вторая очередь терминала С, где смогут разместиться пассажиры международных рейсов.

«Мы посчитали вместе с консультантами, что в первую очередь надо построить С-2, а потом поставить на реконструкцию терминал F», — цитирует гендиректора аэропорта «Интерфакс».

По его словам, длительность реконструкции будет зависеть от проектных решений, но составит «не менее года». После этого общая пропускная способность Шереметьево достигнет 80 млн человек в год.

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