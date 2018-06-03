Вылетевший из Стамбула самолет столкнулся с птицей и вернулся в аэропорт

Самолет «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Стамбула в Баку, во время полета столкнулся с птицей, из-за чего лайнер вынужден был вернуться в международный аэропорт Ататюрка.

Представители перевозчика заявили, что пассажиры данного рейса (J2-080) вылетят в пункт назначения на другом воздушном судне в ближайшее время. Там отметили, что при необходимости людей обеспечат всем необходимым, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Capital Airlines, летевший из китайского Ханчжоу во вьетнамский Нячанг, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за треснувшего иллюминатора.