Ветер повредил кровлю самарского аэропорта Курумоч

Сильный ветер 30 мая повредил кровлю пассажирского терминала самарского международного аэропорта Курумоч.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, фрагменты кровли упали на землю. В результате происшествия никто не пострадал.

«Данный инцидент не повлиял на работу аэропорта, задержек рейсов нет, аэропорт продолжает работать в штатном режиме», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что из-за уборки фрагментов кровли с перрона аэропорта, был временно закрыт один сдвоенный выход на посадку в зоне внутренних рейсов.

Ранее 30 мая штормовой ветер повредил крышу стен и башни кремля в Нижнем Новгороде.