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При тушении пожара в здании Дома педагогической книги в Москве выявлено нарушение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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При тушении возгорания в Доме педагогической книги в центре Москвы выявлено нарушение. Как рассказали в столичном управлении МЧС, огонь с крыши переместился по мансардному помещению на другую часть кровли, из-за того что противопожарная перегородка в здании была выполнена не по правилам безопасности.

К настоящему времени специалистам удалось локализовать возгорание на крыше здания по адресу улица Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 1. Никто не пострадал, эвакуировано около 25 человек. Движение транспорта в этом районе ограничено, сообщает «РИА Новости».

Несколькими часами ранее стало известно, что в центре Москвы загорелась кровля Дома педагогической книги. Из-за небольшой ширины улицы был затруднен подъезд пожарных к зданию. Также сообщалось, что спасательным работам мешали рекламные конструкции и декорации.

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