Пожар произошел в здании Дома педагогической книги в Москве

В Москве загорелось здание, в котором расположен Дом педагогической книги. Об этом сообщили в экстренных службах города.

ЧП произошло днем 6 июня. Загорелась кровля здания по адресу: Большая Дмитровка, дом 7/5. В настоящее время пожарные вскрывают кровлю, поскольку горят деревянный обрешетник и утеплитель. По данным источника сайта RT, подъезд к зданию затруднен из-за небольшой ширины улицы. Также спасательным работам мешают реклама и декорации.

Из-за пожара движение перекрыто от Кузнецкого моста до Страстного бульвара. В ЦОДД рекомендуют водителям объезжать участок по Тверской улице, сообщает агентство городских новостей «Москва».

3 июня возгорание произошло в шахте станции метро «Маяковская» в Москве. Причиной могло стать замыкание кабелей на территории близлежащей стройплощадки.