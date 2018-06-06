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МЧС приостановило работу около 400 ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Сотрудники МЧС и прокуратуры уличили около 400 торговых центров в нарушении требований пожарной безопасности. Их работа приостановлена.

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Директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев отметил, что в стране была временно прекращена деятельность 391 торгового центра. Из них 114 досрочно исправили нарушения. В настоящий момент они работают в обычном режиме, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что сотрудники ведомств проверили более 62 тыс. объектов с массовым пребыванием людей и выявили серьезные нарушения на половине из них.

Массовая проверка торговых центров в России началась после трагедии в Кемерово. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, большинство из них — дети.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвинения предъявлены пяти фигурантам. Расследование дела займет несколько месяцев.

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