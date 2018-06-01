YouTube заблокировал канал украинского пранкера Вольнова

YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова (Никита Кувиков). Причиной блокировки стало нарушение принципов видеохостинга.

Кувиков распространил ложную информацию о числе жертв трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»: он утверждал, что в пожаре якобы погибли до 300 человек.

Неподтвержденные данные распространились в соцсетях, после чего их ретранслировали некоторые СМИ. В этой связи против украинского пранкера в России возбудили уголовное дело.

Бассманный суд Москвы в конце марта заочно арестовал Кувикова. В настоящий момент мужчина находится в международном розыске.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, большая часть жертв трагедии — дети.