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YouTube заблокировал канал украинского пранкера Вольнова

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Фото: TASS/ZUMA/Jaap Arriens
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YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова (Никита Кувиков). Причиной блокировки стало нарушение принципов видеохостинга.

Вишневый ад
Пожар в кемеровском ТЦ вскрыл возмутительную халатность предпринимателей и властей

Кувиков распространил ложную информацию о числе жертв трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»:  он утверждал, что в пожаре якобы погибли до 300 человек. 

Неподтвержденные данные распространились в соцсетях, после чего их ретранслировали некоторые СМИ. В этой связи против украинского пранкера в России возбудили уголовное дело.

Бассманный суд Москвы в конце марта заочно арестовал Кувикова. В настоящий момент мужчина находится в международном розыске.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, большая часть жертв трагедии — дети.

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