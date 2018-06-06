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МЧС рассказало о 30 тыс. нарушениях на объектах с массовым пребыванием людей

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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МЧС России совместно с прокуратурой по итогам проверки объектов с массовым пребыванием людей выявило нарушения в половине проверенных объектов. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Проверено более 62 тыс. объектов. На 30 тыс. из них выявлены серьезные недостатки», — приводит ТАСС слова Еникеева.

Он отметил, что в общей сложности специалисты выявили более 260 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.

Ранее замглавы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что ведомство отменит запрет на проверки среднего бизнеса. Такие меры были введены после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта. Следствие установило, что перед пожаром системы сигнализации и пожаротушения не сработали. В результате трагедии погибли 60 человек, еще 79 пострадали, из них 27 — дети.

К настоящему времени следователи предъявили обвинения пятерым фигурантам дела. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что расследование дела потребует нескольких месяцев.

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