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Путин уволил главу кемеровского МЧС

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Фото: ТАСС/Данил Айкин
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Президент РФ Владимир Путин снял с должности начальника главка МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Мамонтов проходит по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Его задержали в конце мая, а затем арестовали до 25 июля.

Чиновника обвиняют в халатности и растрате. Следователи считают, что Мамонтов знал о грубых нарушениях пожарной безопасности в торговом центре и намеренно не организовывал внеплановые проверки в здании. Кроме того, его обвиняют в хищении и растрате более 1,8 млн рублей из бюджета ведомства. Свою вину он не признает.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. По уточненным данным, погибли 60 человек, еще 79 пострадали.

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