Путин уволил главу кемеровского МЧС

Президент РФ Владимир Путин снял с должности начальника главка МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Мамонтов проходит по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Его задержали в конце мая, а затем арестовали до 25 июля.

Чиновника обвиняют в халатности и растрате. Следователи считают, что Мамонтов знал о грубых нарушениях пожарной безопасности в торговом центре и намеренно не организовывал внеплановые проверки в здании. Кроме того, его обвиняют в хищении и растрате более 1,8 млн рублей из бюджета ведомства. Свою вину он не признает.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. По уточненным данным, погибли 60 человек, еще 79 пострадали.