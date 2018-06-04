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Путин назначил нового первого замглавы МЧС

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Президент России Владимир Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Владимира Степанова и назначил на его пост генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна, который в течение 12 лет работал замглавы министерства. Об этом говорится в указе главы государства, подписанном 4 июня.

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Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Чуприян работает в пожарной охране с 1979 года, он начинал свой путь рядовым пожарным. Должность замглавы МЧС чиновник занял в 2006 году. Он лично принимал участие в тушении многих пожаров, в том числе на атомной подводной лодке в 2011 году.

Кроме того, этим же указом Путин уволил глав управлений МВД и МЧС по Крыму Сергея Абисова и Сергея Шахова. Еще одним заместителем главы МЧС назначен Андрей Гурович, который ранее работал руководителем управления Федерального казначейства по Москве.

Ранее новый глава МЧС Евгений Зиничев поручил руководителям территориальных управлений министерства изучить эффективность работы ведомств.

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