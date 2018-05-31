Силовой спектр

Президент России Владимир Путин потребовал от нового руководства МЧС строго наказывать сотрудников за халатное отношение к своим обязанностям. Ведомство должно уделять повышенное внимание обеспечению пожарной безопасности в общественных местах, заявил глава государства на церемонии представления офицеров и прокуроров, назначенных на командные посты. Он обозначил приоритеты и для других силовых ведомств, подчеркнув, что они успешно справляются со стоящими перед ними задачами.

Глава государства регулярно встречается с высшими офицерами, получающими назначения на командные должности. На церемонии представления он выступил с короткой речью и поставил ключевые задачи для силовых ведомств страны.

Прежде всего глава государства обратил внимание на деятельность МЧС. После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» министерство стало единственным силовым ведомством, где сменился руководитель при формировании нового правительства. Его возглавил бывший замдиректора ФСБ Евгений Зиничев.

— Одна из значимых задач, стоящих перед новым министром и всем личным составом МЧС, — обеспечение контроля за эксплуатацией объектов, связанных с массовым пребыванием людей, — заявил глава государства.

Обеспечению пожарной безопасности в общественных местах следует уделять повышенное внимание, подчеркнул он.

— Прошу строго наказывать за недобросовестное, халатное отношение к своим обязанностям, — добавил президент.

За безопасностью в местах массового скопления людей должна следить и Росгвардия, заявил он. Для МВД важно повышать раскрываемость преступлений, усиливать контроль над миграционными потоками, а также повышать эффективность работы по борьбе с нарушениями общественного порядка и ПДД, незаконным оборотом наркотиков, пояснил глава государства.

На церемонии Владимир Путин уделил внимание и другим силовым ведомствам. Органам госбезопасности необходимо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций, отметил Владимир Путин. По его словам, несмотря на то что число преступлений этой направленности в последние годы сокращается, надо наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом в целом.

Президент добавил, что рассчитывает на эффективную работу ФСБ и по другим направлениям — контрразведки, защиты госграницы и борьбы с коррупцией. В условиях сложной международной обстановки повышенные требования предъявляются и к Службе внешней разведки, указал глава государства.

— Не сомневаюсь, что сотрудники СВР, как и прежде, будут работать с полной отдачей на всех порученных вам участках, — обратился он к представителям службы в зале.

Также высоко Владимир Путин оценил и работу ФСО, которая, по словам президента, решает поставленные задачи на должном уровне.

В свою очередь, для прокуратуры одним из безусловных приоритетов должно стать соблюдение законности в трудовой и социальных сферах. Ведомству необходимо контролировать, как соблюдаются права и интересы российского бизнеса, заявил российский лидер. Он добавил, что рассчитывает и на повышение качества работы Следственного комитета. Главными ориентирами для СК глава государства назвал эффективное расследование и раскрытие преступлений, а также соблюдение прав граждан и процессуальных норм.

Выступая на церемонии, президент отдельно остановился на возможностях российской армии. По его словам, необходимо уделять особое внимание боевой подготовке ее частей и подразделений. Боеспособность ВС, их современное оснащение и мужество солдат и офицеров — гарантия защиты интересов РФ и поддержания баланса в мире, заключил президент.