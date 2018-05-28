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Главу ГУ МЧС Кузбасса арестовали до 25 июля

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Фото: ТАСС/Данил Айкин
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Суд арестовал обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» руководителя главка МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова до 25 июля.

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«Суд приходит к следующим выводам: <…> удовлетворить ходатайство следствия и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия — на два месяца, то есть до 25 июля 2018 года», — цитирует «РИА Новости» председателя суда Инну Михайленко.

Ранее 28 июля Мамонтов в зале суда не признал свою вину.

Главу регионального управления МЧС задержали 25 мая вместе с руководителем ведомственного отдела надзора Григорием Терентьевым. Им предъявлены обвинения по ст. 293 («Халатность») и ст. 160 («Растрата») УК РФ. Следствие считает, что Мамонтов знал о грубых нарушениях пожарной безопасности в торговом центре и намеренно не организовывал внеплановые проверки в здании. В результате пожара, произошедшего в «Зимней вишне» 25 марта, погибли 60 человек, еще 79 пострадали.

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