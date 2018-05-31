Путин потребовал от главы МЧС строго наказывать за халатность
Президент России Владимир Путин потребовал от нового главы МЧС Евгения Зиничева вести строгий контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей. Об этом он заявил в ходе церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий в Кремле.
«Одна из значимых задач, стоящих перед новым министром и всем личным составом МЧС, — обеспечение контроля за эксплуатацией объектов, связанных с массовым пребыванием людей», — цитирует его «РИА Новости».
Глава государства также отметил необходимость детального мониторинга за неукоснительным выполнением норм пожарной безопасность в общественных местах. «Прошу строго наказывать за недобросовестное, халатное отношение к своим обязанностям», — подчеркнул Путин.
Президент ввел нового главу МЧС в состав Совбеза 28 мая. При этом из совета были исключены предыдущий руководитель ведомства Владимир Пучков и экс-постпред президента в ЦФО Алексей Гордеев.