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Путин потребовал от главы МЧС строго наказывать за халатность

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин потребовал от нового главы МЧС Евгения Зиничева вести строгий контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей. Об этом он заявил в ходе церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий в Кремле.

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«Одна из значимых задач, стоящих перед новым министром и всем личным составом МЧС, — обеспечение контроля за эксплуатацией объектов, связанных с массовым пребыванием людей», — цитирует его «РИА Новости».

Глава государства также отметил необходимость детального мониторинга за неукоснительным выполнением норм пожарной безопасность в общественных местах. «Прошу строго наказывать за недобросовестное, халатное отношение к своим обязанностям», — подчеркнул Путин.

Президент ввел нового главу МЧС в состав Совбеза 28 мая. При этом из совета были исключены предыдущий руководитель ведомства Владимир Пучков и экс-постпред президента в ЦФО Алексей Гордеев.

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