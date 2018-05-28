Обвиняемый по делу «Зимней вишни» пожарный пройдет психиатрическую экспертизу

Начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, обвиняемого в халатности по делу о гибели 60 человек на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», обяжут пройти комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила его адвокат Елена Киселева.

Она отметила, что местные эксперты выдали заключение о полной вменяемости фигуранта дела и отсутствии признаков психических заболеваний, однако один из осматривавших его психиатров выразил обеспокоенность эмоциональным состоянием пациента и решил направить его на экспертизу.

«Завтра его отправят самолетом на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского», — приводит ТАСС комментарий представителя защиты обвиняемого.

Как пояснила Киселева, состояние Генина было обусловлено страшными впечатлениями и тяжелой работой по ликвидации пожара, поскольку бригады без остановки работали около 40 часов и выносили из здания тела многочисленных погибших.

Начальнику караула предъявлено обвинение по ст. 293 УК РФ «Халатность», он помещен под стражу до 11 июня по решению Центрального районного суда Кемерова. По версии следствия, из-за халатных действий Генина на пожаре погибли не менее 37 человек, которые находились в кинозале № 2 на четвертом этаже в ТЦ.

Ранее, 28 мая, суд арестовал на два месяца обвиняемого по делу о пожаре руководителя кемеровского главка МЧС Александра Мамонтова. Его обвиняют в халатности и растрате.