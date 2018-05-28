Путин ввел нового главу МЧС Зиничева в состав Совбеза

Президент России Владимир Путин 28 мая включил в состав Совета Безопасности главу МЧС Евгения Зиничева. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Тем же указом президент исключил из состава Совбеза предыдущего главу МЧС Владимира Пучкова и бывшего постоянного представителя президента в ЦФО Алексея Гордеева.

Зиничев возглавил МЧС России 18 мая, когда Путин подписал указ о назначении министров в правительство. Постпред президента РФ в Центральном федеральном округе Гордеев в новом составе правительства стал вице-премьером.