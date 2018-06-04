Новый глава МЧС поручил проанализировать эффективность работы ведомства

Проработать вопрос об эффективной численности сотрудников МЧС России поручил новый глава министерства Евгений Зиничев главам территориальных органов ведомства.

«...необходимо оптимизировать работу по подбору кадров и назначению на вакантные должности специалистов такой численности, которая позволит реагирующим подразделениям эффективно выполнять возможные задачи», — приводит «РИА Новости» слова Зиничева на первом селекторном совещании в новой должности.

Президент России Владимир Путин 31 мая потребовал от Зиничева вести строгий контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей (аналогичных сгоревшему в марте ТЦ «Зимняя вишня»). Кроме того, глава государства поручил Зиничеву наказывать сотрудников ведомства за халатное отношение к своим обязанностям.

Зиничев — выходец из силовых структур. Занимал должность заместителя директора ФСБ. В 2016 году возглавил Калининградскую область, однако вскоре ушел в отставку с формулировкой «по семейным обстоятельствам».