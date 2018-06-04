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Новый глава МЧС поручил проанализировать эффективность работы ведомства

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Проработать вопрос об эффективной численности сотрудников МЧС России поручил новый глава министерства Евгений Зиничев главам территориальных органов ведомства.

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«...необходимо оптимизировать работу по подбору кадров и назначению на вакантные должности специалистов такой численности, которая позволит реагирующим подразделениям эффективно выполнять возможные задачи», — приводит «РИА Новости» слова Зиничева на первом селекторном совещании в новой должности.

Президент России Владимир Путин 31 мая потребовал от Зиничева вести строгий контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей (аналогичных сгоревшему в марте ТЦ «Зимняя вишня»). Кроме того, глава государства поручил Зиничеву наказывать сотрудников ведомства за халатное отношение к своим обязанностям.

Зиничев — выходец из силовых структур. Занимал должность заместителя директора ФСБ. В 2016 году возглавил Калининградскую область, однако вскоре ушел в отставку с формулировкой «по семейным обстоятельствам».

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