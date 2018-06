В центре Лондона горит элитный отель

Почти 100 спасателей и 15 пожарных машин задействованы при тушении пожара в элитном отеле Mandarin Oriental в центре Лондона. Об этом сообщает Daily Mail.

Fire seen from hyde park right now. Looks really bad. Prayers to those inside. #HydePark pic.twitter.com/SP5pwNZU0d