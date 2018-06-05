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Пожар произошел в жилом комплексе в центре Лондона

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Фото: Global Look Press/Gustavo Valiente
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Восемь пожарных расчетов тушат пожар в жилом комплексе на Бордон-стрит в центральном лондонском районе Мейфэр. Об этом информирует пресс-центр городской противопожарной службы.

«Огонь охватил половину квартиры на втором этаже и часть квартиры на третьем этаже», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации представителей экстренных служб, в ликвидации возгорания задействованы около 60 пожарных. Причина произошедшего устанавливается, данных о возможных пострадавших не поступало.

Год назад в Лондоне сгорел 27-этажный многоквартирный дом Grenfell Tower. В результате погиб 71 человек. Большую часть жертв опознать не удалось. В феврале суд приговорил к 21 месяцу тюрьмы уроженца Вьетнама, который выдавал себя за жертву пожара в Grenfell Tower

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