Пожар произошел в жилом комплексе в центре Лондона

Восемь пожарных расчетов тушат пожар в жилом комплексе на Бордон-стрит в центральном лондонском районе Мейфэр. Об этом информирует пресс-центр городской противопожарной службы.

«Огонь охватил половину квартиры на втором этаже и часть квартиры на третьем этаже», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации представителей экстренных служб, в ликвидации возгорания задействованы около 60 пожарных. Причина произошедшего устанавливается, данных о возможных пострадавших не поступало.

Год назад в Лондоне сгорел 27-этажный многоквартирный дом Grenfell Tower. В результате погиб 71 человек. Большую часть жертв опознать не удалось. В феврале суд приговорил к 21 месяцу тюрьмы уроженца Вьетнама, который выдавал себя за жертву пожара в Grenfell Tower