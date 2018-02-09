Притворявшегося жертвой пожара в Лондоне мошенника приговорили к тюрьме

Суд лондонского района Саутворк приговорил Ань Нху Нгуена к 21 месяцу тюрьмы — подсудимый выдавал себя за жертву пожара в жилом доме Grenfell Tower. Об этом сообщает агентство Associated Press.

53-летний уроженец Вьетнама уверял, что при пожаре погибли его супруга и сын. От благотворительных организаций и местных органов власти в качестве компенсации он получил 11,3 тыс. фунтов стерлингов ($15,6 тыс.). Британские СМИ публиковали фото, на котором он жмет руку принцу Чарльзу, когда тот встречался с жертвами пожара.

Правоохранительные органы заинтересовались «пострадавшим», когда тот указал в документах номера квартир, одной их которых в Grenfell Tower не существовало. В ходе расследования выяснилось, что Ань Нху Нгуена является мошенником.

Пожар в 27-этажном многоквартирном доме Grenfell Tower Лондона произошел в середине июня. Жертвами пожара стал 71 человек. Часть погибших не были опознаны. Подавляющее большинство жителей дома были выходцами из Африки и с Ближнего Востока.