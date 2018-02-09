Храм буддийского монастыря сгорел в Бурятии

Сгорел главный храм Сартуул-Булагского дацана — буддийского монастыря в Джидинском районе Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское ГУ МЧС.

Причиной пожара названо печное отопление, пострадавших нет. Данные о пожаре поступили на пульт спасателей поздно вечером в четверг, 8 февраля. Потушили огонь в 00:22. По факту пожара начата проверка, устанавливается причиненный ущерб.

Главный храм буддийского монастыря полностью выгорел внутри, у здания обрушилась крыша.

Сартуул-Булагский дацан был основан в 1780-е годы, его возродили в 2006 году.

Ранее в пятницу сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в Нижегородской области.