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Храм буддийского монастыря сгорел в Бурятии

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Фото: ТАСС/Валерий Матицин
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Сгорел главный храм Сартуул-Булагского дацана — буддийского монастыря в Джидинском районе Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское ГУ МЧС.

Причиной пожара названо печное отопление, пострадавших нет. Данные о пожаре поступили на пульт спасателей поздно вечером в четверг, 8 февраля. Потушили огонь в 00:22. По факту пожара начата проверка, устанавливается причиненный ущерб.

Главный храм буддийского монастыря полностью выгорел внутри, у здания обрушилась крыша.

Сартуул-Булагский дацан был основан в 1780-е годы, его возродили в 2006 году.

Ранее в пятницу сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в Нижегородской области.

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