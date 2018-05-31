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Автобус загорелся на полном ходу в Киеве

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Фото: youtube.com
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В Киеве во время движения загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщила полиция украинской столицы. Инцидент произошел в Шевченском районе.

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102 поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Дегтяревской сначала загорелся, а затем взорвался автобус», –– приводит сообщение «112.ua».

По данным полиции, никто не пострадал. Заметив возгорание, водитель сразу остановился и выпустил из салона всех пассажиров. Отмечается, что огонь вспыхнул в моторном отсеке.

На место происшествия прибыли пожарные и следственно-оперативная группа. На видео, опубликованном в Сети, видно как пожарные пытаются бороться с огнем.

Причина возгорания будет установлена после проведения экспертиз.

26 мая сообщалось, что в Греции автобус сгорел дотла после того, как в него ударила молния. Автобус выполнял междугородний рейс, в салоне находились пассажиры.

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